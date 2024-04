Lorient-Psg: la normale eccezionalità di Mbappé, Borussia Dortmund avvertito

L’ennesima grande prestazione stagionale di Kylian Mbappé, che sta per consegnare la Ligue 1 al PSG. Tutti i dettagli

«Il Psg fa il suo lavoro… ma dovrà ancora aspettare (un po’) per festeggiare il suo titolo»: il titolo de Le Figaro riassume perfettamente la serata della squadra di Luis Enrique, che ha superato facilmente l’ostacolo Lorient con un poker di reti, subendone una a giochi ormai fatti, sul 3-0. La matematica rinvia al weekend la vittoria del suo terzo campionato consecutivo, ma il segnale di quest’ultima trasferta è decisamente interessante per le prospettive Champions.

La coppia d’attacco funziona a meraviglia, Dembelé e Mbappé segnano una doppietta a testa e il Borussia Dortmund è avvertito: resistere a una tale forza offensiva non sarà facile. In particolare, Kylian sembra viaggiare sulle nuvole. A parte il gol d’apertura del partner, in tutti gli altri è stato sublime: ha chiuso un ampio triangolo con Mendes con un colpo di tacco che ha messo la sfera dentro; ha servito a Dembelé un comodo pallone da mettere a porta vuota dopo avere fatto fuori il proprio difensore con uno strepitoso tunnel; infine, servito da Kolo Muani, si è inventato la rete di chiusura alla sua solita maniera, avanzando palla al piede e sterzando il giusto per sganciare il suo destro. In Ligue 1 sono già 26 i suoi gol, la conferma di re del goleador è ormai sicura.