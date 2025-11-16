Rovella Lazio, il rientro del centrocampista biancoceleste slitta! Operazione inevitabile: ecco quando tornerà a disposizione di Sarri

Rovella Lazio, il centrocampista biancoceleste dovrà fermarsi : Sarri valuta modifiche alla lista Serie A per sopperire all’assenza

Brutte notizie per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con un’altra tegola in una stagione già segnata da numerosi infortuni. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Lazio, allungherà i suoi tempi di recupero perché dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente i persistenti problemi di pubalgia.

Il giocatore è fermo dal derby contro la Roma del 21 settembre, giorno in cui il dolore lo aveva costretto a lasciare il campo. Nelle settimane successive, lo staff medico biancoceleste aveva tentato una terapia conservativa, ma il percorso non ha portato ai miglioramenti sperati. L’unica soluzione rimasta è ora l’operazione, che costringerà Rovella a uno stop di 40-45 giorni. Il suo ritorno in campo è dunque atteso a gennaio, salvo imprevisti.

Con Rovella indisponibile fino al nuovo anno, la Lazio sta valutando un possibile cambio nella lista Serie A, che rappresenterebbe la seconda modifica della stagione. L’indiziato per rientrare è Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001, escluso proprio dopo il derby per fare spazio a Toma Basic. Il reinserimento sarebbe valido fino a gennaio, mese in cui le liste verranno riaperte.

I prossimi impegni dei biancocelesti renderanno l’assenza di Rovella ancora più pesante. Dopo la sosta, la squadra di Sarri tornerà in campo domenica 23 novembre contro il Lecce di Eusebio Di Francesco all’Olimpico. Successivamente la Lazio affronterà una trasferta delicata a San Siro contro il Milan, match che precederà la sfida di Coppa Italia: ancora Lazio-Milan, ma questa volta a Roma per gli ottavi di finale.

Il calendario di dicembre sarà altrettanto impegnativo, con le gare contro Bologna, Parma, Cremonese e Udinese. Un ciclo intenso che i biancocelesti dovranno affrontare senza quello che era stato individuato come regista titolare del progetto tecnico di Sarri. L’ennesima emergenza in una stagione che, dal punto di vista fisico, continua a presentare più ostacoli del previsto.