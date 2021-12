La conferenza stampa di Rrahmani difensore del Napoli in vista della delicata sfida contro il Leicester di domani

Il difensore del Napoli Rrahmani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Leicester. Le sue parole:

SPALLETTI – «Sto giocando di più, questo è cambiato. In difesa siamo tutti forti e bisogna essere sempre pronti visto che il mister cambia spesso.»

GIOCARE IN CASA – «Tutti sognano di giocare queste gare e qui si vedono i calciatori veri, che hanno carattere e sanno quello che vogliono.»

QUALIFICAZIONE – «Giochiamo sempre per vincere e sentiamo sempre questa responsabilità, in campionato e in Europa. Vogliamo vincere.»

QUALITA’ DA MIGLIORARE – «Per migliorare c’è sempre posto.»