Rrahmani: «Insigne ci mancherà, gli auguro il meglio a Toronto»

Amir Rrahmani, difensore del Napoli ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’addio di Lorenzo Insigne al Napoli. Le sue parole.

«Ci mancherà. É un giocatore importante, il nostro capitano, è da tanti anni qua e ogni anno va in doppia cifra di gol. Sicuramente ci mancherà. Allo stesso tempo voglio augurargli un in bocca al lupo per la sua esperienza a Toronto, spero che andrà tutto bene».