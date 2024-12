Rudi Garcia contro De Laurentiis: «Non capisce nulla di calcio! Quando mi ha cacciato si è reso conto che...»

Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che è stato il suo rapporto con De Laurentiis

Al media Carré di Raphael Domenach, l’ex allenatore del Napoli Rudi Garcia ha voluto parlare su De Laurentiis mettendo polemica su quello che è stato il suo breve ciclo in azzurro.

LE PAROLE – «Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions. Ancora oggi c’è chi mi scrive ricordandomi che il tempo è gentiluomo. Sapevo che mi prendevo un rischio arrivando in un club che aveva appena vinto lo scudetto. Di solito non vado in squadre dove non posso fare meglio, ma era il Napoli e la Serie A. Inconsciamente i giocatori pensavano di rifare esattamente come l’anno prima: non funziona così. Volevo un difensore, come Aguerd, e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che siano stati prestati altrove. Il vero coup de théâtre sarebbe stato quello di tenermi e forse si sarebbe qualificato per la Champions, invece di finire decimo. Magari ha detto quelle cose perché si è reso conto di essere stato un po’ cogl.., e per coprire certi errori strategici. De Laurentiis è uno che capisce di cinema, ma non molto di calcio»