Rudiger tuona: «Triste assistere ancora ad episodi di razzismo»

Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea, ha tuonato dal suo profilo Twitter dopo aver subito insulti razzisti nel match di ieri contro il Tottenham.

Parole dure quelle di Rudiger e ampiamente condivisibili: «È davvero triste assistere ancora a episodi di razzismo in una partita di calcio, ma penso che sia molto importante parlarne pubblicamente. In caso contrario, verrà dimenticato tutto tra un paio di giorni (come sempre)».

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4)

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019