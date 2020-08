Ruegg Verona: il club gialloblù ha definito l’accordo con lo Zurigo per il trasferimento del classe ’98

L’Hellas Verona ha definito con lo Zurigo il trasferimento di Kevin Ruegg, terzino destro e all’occorrenza mediano classe ’98, già nel giro della nazionale svizzera.

Come riportato da Sky Sport, Ruegg sarà in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche col club gialloblù e apporre la firma sul nuovo contratto.