Rugani Juve, quale il suo futuro? Le parole dell’agente

Rugani resta alla Juve? L’agente del difensore ha fatto un annuncio sul suo futuro in bianconero. Le ultime

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, a Stadio Aperto ha fatto il punto sul destino del difensore. Le sue dichiarazioni:

FUTURO RUGANI – «Ancora è tutto in divenire. Certo, la Juventus perde Chiellini e ha Bonucci con un anno in più oltre a una situazione come De Ligt da dover gestire… Daniele ha fatto il suo dovere quando chiamato in causa, ha una militanza e un’attenzione per il club dopo tanti anni. Anche quando poteva andare, è rimasto volentieri per continuare a fare il suo ruolo. Sentiremo i programmi della Juventus e di seguito insieme decideremo».

