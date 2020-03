Rugani positivo al Coronavirus: i messaggi di solidarietà del mondo del calcio – FOTO

Il mondo del calcio si stringe intorno a Daniele Rugani che, come comunicato nella tarda serata di ieri dalla Juve, ha contratto il Coronavirus. Tanti i messaggi di sostegno e solidarietà al difensore bianconero tra cui quello della sua ex squadra, l’Empoli.

— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 11, 2020

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Wishing you a full & speedy recovery @DanieleRugani 🙏 pic.twitter.com/SeMDijPEDz

Daniele #Rugani è il primo giocatore di #SerieA contagiato. Un grande caloroso augurio di immediata guarigione. Ma il calcio deve fermarsi. Non solo in Italia. Ora. Ne usciremo presto se saremo tutti responsabili e intelligenti.

Irresponsabile chi ha pensato che i calciatori fossero supereroi immuni al #coronavirus. E che bastasse non darsi la mano a centrocampo per evitare contagi. In bocca al lupo e un abbraccio a #Rugani e a tutte le persone a contatto con lui negli ultimi giorni #TheShowMustStop

— Massimo Callegari (@MaxCallegari) March 11, 2020