Rugani: «Spero di giocare un po’ di più. Chiellini? Figura fondamentale»

Daniele Rugani analizza il suo momento personale e quello della Juve in vista del match contro la Spal

La Juve si prepara ad una parte finale di stagione ricca di tanti impegni. Proprio delle prossime sfide ha parlato Daniele Rugani a Sky Sport.

PROSSIMI IMPEGNI – «Tutta la squadra comincia a sentire l’emozione e il brivido della fase finale, quella più importante dove si decideranno tante cose. Siamo entusiasti e carichi per questa fase che sta arrivando».

MOMENTO PERSONALE – «Qualunque giocatore spera di giocare un po’ di più, quello sicuramente, è innegabile. Cerco di fare del mio meglio e di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me e il mister mi manda in campo. Voglio dare un contributo alla squadra perché entriamo in un momento molto importante e spero di farlo».

SPAL – «Partita molto importante, trasferta difficile, negli ultimi due anni sono sempre state trasferte un po’ complicate a Ferrara. Abbiamo bisogno di punti, sono tutte partite troppo importanti che valgono tre punti. Per noi sarà fondamentale, di là delle ultime uscite, portarcela a casa».

CHIELLINI – «Giorgio per noi è una figura talmente importante che è stato prezioso anche da fuori, da infortunato. Averlo di nuovo in campo a trascinarci negli allenamenti e nelle partite sarà un valore aggiunto importantissimo e di questo siamo molto contenti».

ATALANTA IN CHAMPIONS – «L’Atalanta è quella che spicca di più ma per me non è una sorpresa. La conosciamo bene e ci ha abituato a queste imprese ma tutto è aperto in vista del ritorno».

LIONE – «Non vediamo l’ora di affrontare il Lione, è una sfida importante e andremo là per fare la partita e segnare. Sarà un match bello e difficile, ma siamo pronti perché è uno dei principali obiettivi che abbiamo».