Ruggeri si presenta all’Atletico Madrid: «Essere qui un sogno diventato realtà; non ci ho messo molto a dire sì»

Le parole di Matteo Ruggeri, nuovo calciatore dell’Atletio Madrid, le prime da Colchonero: «Sono al settimo cielo»

Matteo Ruggeri rompe il ghiaccio con la sua prima intervista da nuovo giocatore dell’Atlético Madrid. Dopo l’arrivo a Madrid e i primi allenamenti sotto gli occhi di Simeone, il laterale italiano si è raccontato ai canali ufficiali del club tra emozione, ambizione e l’entusiasmo di iniziare una nuova avventura.

ENTUSIASMO, SOGNI E SPIRITO DI LOTTA – «Sono molto felice di essere qui, è una grande opportunità per me. È un sogno diventato realtà iniziare questa avventura con questa fantastica squadra. Quando ho scoperto che questo trasferimento era una possibilità, ero al settimo cielo. Non ci ho messo molto a dire di sì. Sono una persona molto tranquilla e accessibile, mi piace passare il tempo con i miei compagni».

FLESSIBILITÀ E IDENTITÀ – «Il mio forte è l’intensità. Posso adattarmi a tutto: non importa che tipo di partita sia, né il sistema in cui gioco. Sono pronto a fare tutto il necessario. Mi chiamano ‘Il Tigre’ perché riflette il mio modo di giocare: aggressività, carattere e come sono come persona».

LA SQUADRA DEI SOGNI – «Sogno di entrare a far parte di una squadra con giocatori di altissimo livello. Quando penso che giocherò con Griezmann, Álvarez e altri, mi viene la pelle d’oca».

IL PESO DEI SACRIFICI – «Se penso a tutti i sacrifici che abbiamo fatto io e i miei genitori, è allucinante. Sono molto orgoglioso di poter giocare con compagni di così alto livello».

SIMEONE COME DESTINO – «Giocare agli ordini di Simeone mi riempie d’orgoglio. È un sogno che diventa realtà: credo che sia uno dei migliori allenatori in circolazione».

PRONTO PER L’ESORDIO – «Spero di essere pronto per lunedì, lo sono. Ho moltissima voglia di iniziare questa avventura con i miei compagni e con l’allenatore. Non potevo crederci mentre camminavo per lo stadio. Ora è realtà. Non vedo l’ora di entrare nello stadio e giocare la mia prima partita davanti ai tifosi».