Rui Costa: «Tra 300 anni si parlerà ancora di Cristiano Ronaldo»

Rui Costa, dirigente del Benfica, ha parlato di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni:

CRISTIANO RONALDO – «La sorpresa sarà quando Cristiano smetterà di giocare così e di segnare gol favolosi. Fra 300 anni si parlerà ancora di Ronaldo, è unico: ha mantenuto lo stesso livello in squadre diverse, campionati differenti e in Nazionale. Ha 35 anni, ha vinto tutto e più volte. Eppure contro la Roma correva da tutte le parti, non ci stava a perdere, voleva segnare. Quando si pone un obiettivo, lo raggiunge. E conoscendolo bene, sono convinto che lui, oltre allo scudetto, voglia conquistare a tutti i costi la classifica marcatori, che finora gli è sfuggita. E ovviamente la Champions. Mi sembra molto felice. Anche perché se non stai bene in una squadra, di certo non fai delle prestazioni e dei gol come quello di Roma. Per me Cristiano arriverà a 40 anni al top, senza dubbio».