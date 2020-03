Rummenigge: «Coronavirus? Tutti dovrebbero capire che è importante finire la stagione»

Karl-Heinz Rummenigge appoggia la linea della DFB che ha deciso di far continuare la Bundesliga nonostante l’epidemia Coronavirus

Karl-Heinz Rummenigge appoggia la scelta della DFB di continuare a giocare in Bundesliga nonostante l’epidemia Coronavirus attualmente in corso in Europa. Queste le parole del dirigente del Bayern Monaco.

«Tutti dovrebbero capire cosa significherebbe terminare la stagione per i club, si tratta di finanza. La maggior parte delle entrate proviene dal settore televisivo. Ci sono ancora dei pagamenti dovuti, si teme che molti club medio-piccoli potrebbero trovare problemi di liquidità. Speriamo che il tutto finisca rapidamente.»