Karl Heinz Rummenigge parla a proposito della Super League: ecco le sue dichiarazioni relative anche ad Andrea Agnelli

Karl Heinz Rummenigge è intervenuto in un’intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni.

AGNELLI E CEFERIN – «Non so se la pace tra i due sarà possibile, Ceferin è molto deluso. Detto questo, la Superlega era composta da 12 squadre. Non solo da Agnelli».

AGNELLI – «Se abbiamo parlato? No, ma per mia scelta. Non è il momento di chiamarlo. Non è importante sentirsi velocemente. Meglio far sbollire la cosa. Poi capirò da Andrea le motivazioni che lo hanno portato a comportarsi in quel modo e con il dialogo ne usciremo tutti insieme. Non escludo nulla».

SUPER LEAGUE – «Sarebbe mancata moltissima qualità. Ma resto convinto che la Superlega non avrebbe risolto nulla nel calcio, avrebbe fatto soltanto del male. La formula giusta è la nuova Champions. Potrà essere anticipata? No, per una questione legale e di marketing. con la Super Champions approvata per il 2024, la Juventus probabilmente sarebbe ripescata per una questione di ranking anche arrivando quinta».