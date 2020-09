Rummenigge su Bayern-Siviglia a Budapest: «Ho il mal di pancia se ci penso»

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato in vista della finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia

FINALE – «Penso che lo stomaco di tutti stia ribollendo – ha aggiunto – Il match si svolgerà in una città con un tasso di infezione di oltre 100 (per 100.000 abitanti), che è il doppio di quello di Monaco. Questo è un aspetto che deve essere preso sul serio. Ho davvero mal di pancia quando penso alla Supercoppa. Se avessi i mezzi legali per decidere, lascerei che la partita si svolgesse a porte chiuse».