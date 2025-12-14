Runjaic sicuro: «Per battere il Napoli, l’Udinese dovrà premere su quel grande fattore»

Runjaic si esprime così in vista della sfida di oggi tra la sua Udinese e il Napoli. Ecco le dichiarazioni

Alla vigilia della sfida di campionato, in casa Udinese prende la parola Runjaic, chiamato a guidare la squadra in un momento delicato della stagione. Il tecnico bianconero ha presentato il match con grande lucidità, sottolineando come la partita in arrivo rappresenti un banco di prova importante più per la prestazione che per la classifica.

Secondo Runjaic, l’Udinese dovrà puntare tutto sull’attenzione e sulla compattezza. Il messaggio è chiaro: contro un avversario di valore non basterà una prova ordinaria, ma servirà una gara “quasi perfetta”, fatta di intensità, concentrazione e continuità per tutti i novanta minuti. L’allenatore ha ribadito come ogni minimo errore possa essere pagato a caro prezzo, motivo per cui l’approccio mentale sarà decisivo.

Nel suo intervento, Runjaic ha voluto anche spostare l’attenzione dai numeri alla crescita del gruppo. La classifica, secondo il tecnico, è una conseguenza del lavoro quotidiano e non deve diventare un’ossessione. Ciò che conta davvero è vedere una squadra in grado di riconoscersi in un’identità precisa, capace di competere su ogni pallone e di reagire alle difficoltà.

Spazio anche alle indicazioni tattiche, con Runjaic che ha elogiato l’impegno mostrato dai suoi giocatori in settimana. L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni, migliorando soprattutto nella gestione dei momenti chiave della partita, dove spesso si decidono i risultati.

In conclusione, Runjaic ha trasmesso fiducia e responsabilità, chiedendo ai suoi una prova di maturità. La sfida imminente non sarà decisiva per la stagione, ma rappresenta un passaggio importante nel percorso dell’Udinese. E per l’allenatore bianconero, solo attraverso prestazioni solide e convincenti si può costruire qualcosa di duraturo.

