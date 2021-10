Ryan Friedkin: «La Roma è di tutti, noi siamo solo i custodi»

Ryan Friedkin, vice presidente della Roma, ha parlato dal palco durante l’evento riservato ai dipendenti. Le sue parole

Ryan Friedkin ha parlato ieri sul palco allestito a Trigoria per l’evento “Stronger Together”, organizzato dai texani per i dipendenti del club. Queste le parole del vicepresidente del club giallorosso riportate da Il Tempo.

ROMA – «La Roma è di tutti. A noi non piace essere definiti come i proprietari della Roma. No, noi siamo solo i custodi».