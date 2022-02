Sabatini: «Dzeko Salah? Ecco chi segnerà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabatini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sfida Dzeko Salah e ricorda i tempi di Roma. Le sue parole:

DEZKO-SALAH – «Acquistare due come loro mi ha fatto amare ancora di più il mio mestiere. Vivevano i loro piccoli egoismi, è vero, ma poi si integrarono benissimo. Per questo non aver vinto con loro è il più grande rimpianto della mia carriera. Sapevo che Salah avrebbe potuto segnare tanto. Quando ha gli spazi giusti sa essere decisivo. Certo, nella Roma gli venivano chiesti anche dei sacrifici in copertura, ma le caratteristiche per essere un bomber le ha sempre avute».

PRONOSTICO – «La miglior Inter potrebbe giocare quasi ad armi pari con i Reds, ma se dovessi scommettere su chi segna tra i due, dico che è più probabile che faccia gol Salah».