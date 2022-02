Roma, 100 milioni spesi nel mercato ma la squadra non ingrana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma non ingrana nonostante i tanti soldi spesi nel mercato estivo e di gennaio: serve un cambio di passo in campo

La Roma non ingrana in campionato. I risultati faticano ad arrivare e ora la squadra è sotto esame. Giocatori e allenatore tutti in discussione, serve un cambio di passo.

Tra agosto e gennaio sono stati spesi ben 100 milioni per rivoluzionare la Roma e per il momento Mourinho sta facendo peggio di Fonseca. Lo riporta Il Messaggero.