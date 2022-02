Mourinho: «Pari? Per come si era messa “Grazie mille”. Certo giornalismo non ha etica»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

José Mourinho ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Roma.

PAREGGIO – «Quando stai perdendo al 90esimo e poi pareggia cambia la dinamica emozionale. Prima della partita non avrei accettato al pareggio e neanche all’intervallo, al 90′ avrei detto: “Grazie mille”. Posso paragonare questa partita a quella con Verona o Venezia. Oggi siamo riusciti ad arrivare al pareggio, non lo volevamo ma è comunque un punto. Non abbiamo perso nelle ultime 4 partite di Serie A. Sicuramente potevamo fare di più, penso al pareggio contro il Genoa. Ma c’è stato feeling di squadra nel finale».

NOTIZIE – «C’è solo una notizia che io non posso negare. Tutte le altre sono zero, è giornalismo di quinta classe, senza etica, senza l’essenza del giornalismo che è la verità. Se questo gruppo ha una qualità è nell’empatia. Tutti possono dire che io o la squadra è scarsa, ma il gruppo è molto unito. Calcisticamente possiamo avere limitazione, il secondo gol è da non dormire stasera e avere gli incubi. E così per altre azioni, ma siamo un gruppo unito».