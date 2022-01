Sabatini: «Punterei su Scamacca, ma Icardi come goleador non ha eguali»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Walter Sabatini ha parlato di mercato e dei giovani che ci sono in Serie A. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Covid, mercato e Serie A:

COVID – «Mi chiedo come mai non sia stata rinviata la Serie A. E’ un flagello. Così il torneo viene falsato.»

MERCATO – «Per ora tutto statico. I nostri d.s. sono bravi a scovare i talenti. I primi arrivi fanno ben sperare. Tuanzebe è un ottimo prospetto e somiglia a Smalling. Onana è bravo. Mi piace molto anche Ikonè. I nostri gioielli poi meritano fiducia.»

TALENTI – «Frattesi e Pobega arriveranno in Nazionale. Quando era alla Roma avevo parlato con Davide perché non sprecasse il talento. Ad Empoli mi piacciono sia Ricci che Parisi, faranno strada. Mi dispiace per Pellegri, perché come talento vale Scamacca.»

SCAMACCA-JUVENTUS – «Allegri fa bene a tenersi stretto Morata. Se serve fare un investimento allora si punterei su Gianluca, ma Icardi come goleador non ha eguali. Se fossi a Torino prenderei un centrocampista che dia un cambio di velocità.»

CHI DEVE RINFORZARSI – «L’Inter è a posto così. Maldini e Massara hanno fatto un miracolo al Milan, sembrava Berlino bombardata nel ’45. Botman? Buon giocatore ma Kjaer è insostituibile.»

VLAHOVIC – «Non voglio giudicare la vicende della Fiorentina. In generale un giocatore deve essere sempre riconoscente al club che lo ha scovato. Vale per tutti.»

GENOA – «Mi dispiace per Sheva che con lui ho avuto sin da subito ottimo feeling. Le strategie del club non erano come le mie. Ho voglia di tornare, aspetto la proposta giusta.»