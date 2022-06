Sabatini: «In Italia si ha paura di perdere la poltrona. Merito la Champions»

L’ormai ex d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato della crisi del calcio italiano

Walter Sabatini, fresco ex direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della crisi del calcio italiano e del suo futuro.

CALCIO ITALIANO – «In Italia abbiamo troppa paura di perdere le partite, quindi la poltrona, la panchina, eccetera. Senza paura di perdere le partite si fanno giocare i 2001, 2002, 2003, ragazzi che matureranno subito per il club e per la Nazionale. Se non superiamo questa barriera culturale, il nostro calcio sarà sempre più povero».

FUTURO – «Guardo avanti, guardo in alto. Merito certi palcoscenici, la Champions per intenderci. Ci sono alcuni segnali, e so che succederà qualcosa».