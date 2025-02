Sabatini: «Conte ha rivoluzionato il Napoli, lui ha già vinto. Scudetto? Un fattore sarà determinante e sulla cessione di Kvara…»

Le parole di Walter Sabatini, ex dirigente sportivo, sul momento del Napoli di Antonio Conte in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Walter Sabatini ha parlato a Il Mattino del momento del Napoli.

NAPOLI – «Napoli-Inter decisiva? Solo se vince il Napoli. In ogni caso e comunque vada a finire, gli azzurri sono stati protagonisti di una rivoluzione quest’anno e l’ha portata Antonio Conte. L’allenatore è stato l’artefice della costruzione – o della ricostruzione se volete – della squadra. Ora è vittima di qualche momento di stasi, ma il Napoli resta una squadra forte e competitiva ed è in piena lotta per lo scudetto».

MOMENTO – «A settembre già parlavo del Napoli come di possibile rivelazione. Dopo il 3 a 0 di Verona sapevo che Conte avrebbe rivoltato le carte. Paradossalmente quello stop lo ha aiutato a reagire e a farlo essere ancora più se stesso. Antonio rende al massimo nelle difficoltà. Ultimi 3 pareggi? Se il Napoli ha rallentato, lo ha fatto anche l’Inter e questo per gli azzurri non ha prodotto effetti particolarmente negativi».

MERCATO – «È vero: non è stato rimpiazzato un campione come Kvara. Ma un giocatore non determina le fortune di una squadra sebbene sia forte come il georgiano. E comunque se Neres sta bene è un sostituto meraviglioso. Il problema è uno soltanto: bisognerà provare a mantenere integra la rosa che in questo momento ha pagato qualche infortunio di troppo. In tal caso il Napoli ha più di una soluzione alternativa, ma deve avere anche un po’ di fortuna».