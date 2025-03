Sacchi non ha dubbi: «Atalanta-Inter sarà decisiva, mi aspetto una cosa. Ho un consiglio per Inzaghi»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla sfida scudetto tra Atalanta-Inter in programma questa sera in Serie A. Tutti i dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida scudetto tra Atalanta-Inter in programma questa sera.

PARTITA DECISIVA – «Mancano dieci gare, a questo punto tutte le sfide sono decisive. Se perdi punti, è poi difficile recuperarli anche perché è probabile che subentri qualche problema psicologico .Quindi dico che, dopo questo scontro, non si assegnerà il titolo, però si avranno le idee più chiare su chi potrà vincere, tenendo in considerazione anche quello che farà il Napoli a Venezia».

COSA SI ASPETTA – «Che non si snaturino, che giochino come hanno sempre fatto, senza particolari tatticismi e senza timori. Sono due squadre coraggiose, e il pubblico le ammira per questa qualità: attaccano, lottano, pressano, sono sempre aggressive. Fanno un calcio che mi piace, e hanno ancora notevoli margini di miglioramento. Se dico che ci sarò spettacolo, da una parte e dall’altra, credo di non andare lontano dalla verità».

CONSIGLIO ALL’INTER – «I nerazzurri sono cresciuti parecchio nell’ultimo periodo. In fase difensiva vantano esperienza, muscoli e centimetri. A volte forse dovrebbero arretrare meno e pressare in zona più offensiva, ma questo è un dettaglio».