Sacchi: «Inter zero titoli? Non c’è da fare drammi, la sconfitta è arrivata per un motivo. Il risultato è clamoroso, ma…»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla sconfitta dell’Inter in finale di Champions League. Tutti i dettagli in merito

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sconfitta dell’Inter in finale di Champions League.

FINALE CHAMPIONS – «Il trionfo del gioco. Non di un solo giocatore, ma del calcio interpretato come organizzazione, come manovra armoniosa, come ricerca della bellezza attraverso la velocità, il dribbling, i passaggi, gli uno-due. Il PSG ha dominato in lungo e in largo, all’Inter non resta che applaudire gli avversari e inchinarsi alla loro bravura. Il risultato è sicuramente clamoroso, perché una finale di Champions League non era mai finita con cinque gol di scarto, ma questo accade quando da una parte c’è una squadra che sa che cosa deve fare (il PSG, appunto) e dall’altra ce n’è una (l’Inter) che, impaurita, non ha la minima idea di come si debba comportare».

SCONFITTA INTER – «Troppe disattenzioni per una squadra che si gioca la Champions. Devo essere sincero: data la personalità il PSG di Luis Enrique dimostra che il collettivo conta più dei singoli Chissà come si sente Mbappé… Non so, sinceramente, che cosa sia successo, perché certe situazioni bisogna viverle sulla propria pelle per poterle giudicare, però mi sento di dire che la differenza «di gamba», come si dice in gergo, ha fatto la differenza. Che cosa non abbia funzionato non posso saperlo di preciso. Analizzo però l’ultimo periodo dell’Inter: ha perso la semifinale di Coppa Italia, le è sfuggito lo scudetto quando era davanti al Napoli, ed è stata travolta in finale di Champions League. Zero titoli. È giusto non fare tragedie, perché il buono che i nerazzurri hanno fatto vedere nel corso della stagione non deve essere gettato dalla finestre, ma è altrettanto giusto valutare quali sono stati gli errori: l’Inter è arrivata scarica al traguardo».