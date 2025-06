PSG Inter 5-0: la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions League

Ecco il record negativo dell’Inter nella finale: mai nessuno aveva perso con così tanti gol in Champions. Il dato

Il 31 maggio 2025 resterà una data amara per l’Inter e per tutto il calcio italiano. La sconfitta per 5-0 subita contro il PSG nella finale di Champions League non è solo un ko pesante: è ufficialmente la peggiore sconfitta della storia in una finale della competizione. Nessuna squadra, in quasi 70 anni di Coppa dei Campioni/Champions League, aveva mai perso con cinque gol di scarto nell’atto conclusivo.

L’Inter è crollata sotto i colpi di un PSG dominante, guidato da un ispirato Mbappé e con Gianluigi Donnarumma in porta, impeccabile nel blindare il risultato. Per i nerazzurri non c’è mai stata partita, e lo scarto finale certifica un’umiliazione senza precedenti su un palcoscenico così prestigioso.

Nel corso della storia, ci sono state altre finali con passivi pesanti, ma nessuna ha mai raggiunto questi livelli. Fino al 2025, le sconfitte più larghe erano:

Real Madrid 7–3 Eintracht Francoforte (1960): 4 gol di scarto, ma con rete dell’onore.

Milan 4–0 Steaua Bucarest (1989): una lezione di calcio, ma con 4 gol di scarto.

Milan 4–0 Barcellona (1994): forse la più sorprendente, considerando il livello degli avversari.

Real Madrid 4–1 Juventus (2017): finale combattuta per un’ora, poi crollo dei bianconeri.

In tutti questi casi, il passivo si è fermato a quattro gol. Il 5-0 dell’Inter contro il PSG rappresenta dunque un primato negativo assoluto: mai nessuno aveva subito una tale sconfitta nella partita più importante della stagione europea.

Per l’Inter sarà difficile rialzarsi da un colpo così duro. Ma nella storia del calcio, anche dai momenti più neri, sono spesso nati i più grandi ritorni.