Arrigo Sacchi ha parlato del Milan, attualmente primo in Serie A, nel consueto approfondimento sulla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha parlato del Milan, attualmente primo in Serie A, nel consueto approfondimento sulla Gazzetta dello Sport.

«Quanto è bello e producente vedere una squadra di persone che fanno della generosità, dell’entusiasmo e della condivisione di obiettivi la loro ragione di vita. Un team dove lo spirito di squadra, la modestia, il correre, il sacrificarsi, il lottare per aiutare il compagno sono al massimo livello. Forse nessuno avrebbe previsto per questi ragazzi un miglioramento così repentino. Il Milan attuale sta crescendo tecnicamente, tatticamente in quanto alla base, finalmente, c’è un club con condivisione di idee e lavoro. Un club che sta dimostrando una competenza elevata e un allenatore, Pioli, che sente la stima del club e dei propri giocatori».