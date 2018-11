Sacchi: «Higuain? Errare humanum est. La Juve non ha rivali»

L’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha parlato degli strascichi di Milan-Juventus e sulla lotta scudetto tra i bianconeri e il Napoli

Torna a parlare Arrigo Sacchi. Ospite dello “Sport Movies & Tv Festival“, l’ex tecnico del Milan ha rilasciato qualche dichiarazione su Higuain e la lotta scudetto: «Higuain? Errare humanum est e non bisogna condannarlo. I giocatori sono uomini e hanno emozioni e reazioni come tutti. La Juventus? Non ha reali antagoniste, perché parte con un grande vantaggio su tutte le rivali. Hanno un grande club, grandi giocatori e un allenatore di valore. Il Napoli gioca bene, s’impossessa del campo e rischia. Ma la storia conta molto: il Napoli ha vinto appena due scudetti nella propria storia, la Juventus non si sa mai quanti ne ha vinti».