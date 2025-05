Sacchi sul Napoli: «Avevo dubbi su Lukaku e Mctominay, mi hanno sorpreso. Il merito di Conte è stato questo»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, dopo la vittoria dello scudetto del Napoli di Antonio Conte in Serie A. Tutti i dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del Napoli dopo la vittoria dello scudetto contro l’Inter.

LE PAROLE – «Premetto per onesta una considerazione: io non sono un tifoso di Romelu Lukaku e quando è stato ingaggiato da De Laurentiis avevo qualche perplessità. Ora però devo ammettere che Antonio ha saputo utilizzare al meglio l’attaccante belga, sfruttandone le caratteristiche fisiche e la potenza. Ma l’elemento che, secondo me, ha fatto la differenza è stato Scott McTominay: lo conoscevo poco e mi ha davvero sorpreso. Un centrocampista in grado di svolgere bene entrambe le fasi, difensiva e offensiva, e micidiale quando arriva vicino alla porta avversaria. La crescita dello scozzese, nell’arco dell’intera stagione, è stata fantastica. Dalle timidezze iniziali all’esplosione nel finale, quando si è preso la squadra sulle spalle e l’ha portata alla gloria. C’è tanto del lavoro di Conte nell’evoluzione di questo ragazzo».