Sacchi: «Preoccupato dai dirigenti stranieri. Vincere con i debiti è giusto?»

Sacchi è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico del Milan e della Nazionale

Arrigo Sacchi è intervenuto al Festival dello Sport in corso a Trento. L’ex tecnico punge Inter e Juventus dopo gli ultimi passivi in bilancio:

DEBITI – «Italia? Mancini ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha vinto con merito. Ha fatto una cosa difficile. Ma sono preoccupato per questa invasione di stranieri come dirigenti, vengono da zone meno evolute rispetto a noi europei per quanto riguarda il calcio. Vincere coi debiti è corretto?».