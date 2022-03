Sadio Mané sogna in grande: «Voglio vincere il mondiale con il Senegal. Giocare con Mbappé sarebbe bello, ma deve venire lui a Liverpool»

Fresco campione d’Africa, Sadio Mané ha parlato a France Football di vari argomenti, tra i quali il suo sogno con il Senegal e di Mbappé. Ecco un estratto delle sue parole.

SULLA NAZIONALE – «Ho un sogno, vincere il mondiale con il Senegal: prima dovremo qualificarci, ma io voglio credere in progetti un po’ folli. Se ci riusciremo, penso che diventerei anche un candidato per vincere il Pallone d’Oro. La vittoria della Coppa d’Africa mi ha fatto provare sentimenti che non avevo mai vissuto, è stato grandioso. Si tratta della prima volta che mi capita con tale intensità, mi ci è voluto molto tempo per realizzarla. È come se tutto fosse stato bloccato nella mia testa»

SUL LIVERPOOL – «La mia unica ossessione è continuare a vincere. Il mio motore è questo: vincere, vincere e vincere! Certo, ci sono molti grandi giocatori o grandi allenatori che mi piacciono molto, ma al Liverpool ho questo lo ho già. Più che grandi giocatori, voglio grandi titoli»

SU MBAPPÈ – «Ovviamente mi piacerebbe giocare con lui. Sarebbe un attacco eccezionale, ma è lui che deve venire al Liverpool. Sono certo che gli piacerebbe»