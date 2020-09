Saelemaekers: «Stiamo molto bene. Amichevoli? Ci aiutano a crescere»

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima dell’amichevole contro il Novara. Le sue parole

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima dell’amichevole contro il Novara. Queste le sue parole riportate da Milannews.it.

«Stiamo già bene, le combinazioni arrivano subito. Anche in vacanza la squadra ha lavorato forte. Ora bisogna ricominciare subito ad ascoltare Pioli e ad essere belli carichi. Le amichevoli? Non sono mai partite amichevoli per un club che vuole crescere. Tutte le partite sono importanti per iniziare bene».