Saibari nell’occhio del ciclone dopo Senegal Marocco per colpa di un…asciugamano! Pioggia di indignazione sui social, arrivano le scuse. Ecco cos’è successo

Saibari è stato criticato dopo la finale di Coppa d’Africa Senegal Marocco per colpa di un…asciugamano! Ecco cos’è successo

Ismael Saibari, centrocampista marocchino in forza al PSV Eindhoven, ha riconosciuto il suo errore riguardo al controverso “incidente dell’asciugamano” avvenuto durante la recente finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il giocatore 24enne desidera ora lasciarsi alle spalle l’episodio e concentrarsi sul futuro.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le immagini di Saibari hanno fatto il giro del mondo all’indomani della discussa finale. Durante la drammatica sequenza dei calci di rigore, il giocatore del PSV ha tentato di deconcentrare il portiere senegalese Edouard Mendy sottraendogli l’asciugamano, con la complicità di raccattapalle e ufficiali di gara.

Il gesto ha scatenato un’ondata di indignazione sui social media, spingendo Saibari a presentare le sue scuse. In un’intervista a ESPN, il centrocampista rientrato al PSV ha riflettuto sull’accaduto: “Quando sono tornato a casa, ho visto subito quanto fosse brutto quel gesto. Ecco perché mi sono scusato immediatamente con Mendy. Quindi la questione è risolta, è finita, dobbiamo andare avanti“.

Saibari ha dichiarato di aver prestato poca attenzione al clamore mediatico subito dopo la finale, essendo concentrato principalmente sul dolore per la sconfitta. “Non ho mai provato così tante emozioni. È successo tutto nella foga del momento. L’ho spiegato ai giocatori senegalesi e loro hanno capito, quindi è tutto chiarito”.

Ora l’attenzione torna sul club. Saibari potrebbe fare il suo rientro con il PSV nella prossima sfida contro il NAC Breda, dopo aver scontato una squalifica contro il Newcastle United. È passato più di un mese dall’ultima apparizione del nazionale marocchino con i campioni d’Olanda: era il 13 dicembre contro l’Heracles Almelo (partita finita 4-3). Finora, in questa stagione, Saibari ha segnato undici gol in tutte le competizioni.