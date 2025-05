Sala svela: «PSG-Inter? Vogliamo mettere un maxischermo a San Siro. Stiamo parlando con l’Inter di una cosa»

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sull’organizzazione per la finale di Champions League tra PSG-Inter. Tutti i dettagli in merito

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato a Rtl 102.5 dell’organizzazione per la finale di Champions League tra PSG-Inter .

MAXISCHERMO PER PSG-INTER – «Stiamo discutendo con l’Inter, anche attraverso la prefettura. Non è ancora una notizia ufficiale ma è un’intenzione chiara quella di mettere un maxischermo a San Siro e garantire che decina di migliaia di persone possano vedere la partita, in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza».