Sala: «A Lecce per restare a lungo, qui c’è una grande differenza rispetto a Como. Sulla salvezza dico questo»

Le parole di Marco Sala, nuovo calciatore del Lecce, nella conferenza stampa di presentazione con i giallorossi. Tutti i dettagli

Marco Sala ha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il Lecce.

LECCE – «Mi aspetto tante cose belle da questa avventura. A partire dalla salvezza. Ho anche degli obiettivi personali, spero di esordire presto con questa maglia. Vedendo la città mi piacerebbe tanto restare qui anche oltre i prossimi mesi. Darò il massimo per convincere la società a puntare su di me».

PRIME IMPRESSIONI – «Ho visto un Lecce consapevole del suo percorso. La squadra ha lottato su tutti i palloni contro un avversario che ha giocato in Champions League. Meritavamo anche qualcosa in più del pareggio».

STREFEZZA – «Ho giocato con lui addirittura alla SPAL, lo conosco da tanti anni. Quando si è saputo dell’interessamento del Lecce mi hanno parlato lui e Vigorito. Mi hanno detto di non pensarci due volte a venire qui, perché si fa il calcio vero in una piazza meravigliosa».

CONCORRENZA – «Io mi metto a disposizione della squadra, dimostrando sul campo cosa posso fare. Anche a Como nel mio stesso ruolo c’era Moreno, che aveva giocato nel Liverpool, ma non mi sono mai sentito inferiore a nessuno. Ognuno ha le sue peculiarità, la stagione è lunga e c’è bisogno di tutti. Con i 5 cambi e con i ritmi che ci sono ognuno può trovare lo spazio che merita. Non bisogna giocare tutte le partite 90 minuti per sentirsi apprezzati. Ho conosciuto meglio Gallo in questa settimana, è un bravissimo ragazzo e abbiamo legato. Fra di noi ci sarà sana competizione».

DIFFERENZE CON COMO – «Ogni società ha i suoi lati positivi e negativi. Una società come il Lecce ti fa sentire la vicinanza quotidiana, ho già visto il presidente 4/5 volte in settimana, una cosa che a Como accade più di rado con una proprietà straniera. Quando sono arrivato qui mi è stato esposto il progetto del Lecce, mi è stato parlato anche del centro sportivo che si sta realizzando, un passo fondamentale per il club. Il Lecce fonda le sue fortune anche sulla vicinanza della società, che sta lavorando nel migliore dei modi».

LOTTA SALVEZZA – «Como è una realtà particolare in questo momento, la classifica che hanno è un po’ bugiarda considerando il mercato che hanno fatto. Ma se sono in questa situazione è perché ci sono state delle difficoltà in questi mesi. Lecce e Como sono due squadre diverse, lì ci sono giocatori che hanno avuto carriere ad altissimi livelli, qui ho trovato tanti ragazzi affamati che hanno voglia di consacrarsi in questa categoria. Sappiamo che non sarà facile arrivare alla salvezza, in Serie A c’è un buon livello. Anche il Venezia che è sotto in classifica ha giocato tante buone partite. I punti che abbiamo non bastano, dobbiamo pensare a farne altri a partire dalla trasferta di domenica a Monza».