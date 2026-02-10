Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie per strappare l’egiziano dai Reds! L’indiscrezione

Le strade di Mohamed Salah e del Liverpool sembrano destinate a separarsi. Il futuro del fuoriclasse egiziano, autentica leggenda di Anfield, potrebbe essere nella Saudi Pro League, con l’Al Ittihad pronto a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto rivelato da Footmercato, l’agente del giocatore è in trattative avanzate con la dirigenza del club di Gedda, segnando una svolta rispetto al passato.

A differenza della scorsa estate, quando il numero 11 dei Reds aveva declinato le offerte per restare in Premier League, oggi l’apertura al trasferimento è concreta. Le recenti tensioni vissute all’interno dell’ambiente inglese hanno spinto l’ex Roma a valutare seriamente l’addio. L’operazione soddisferebbe tutti: il club del Merseyside riceverebbe un ricco indennizzo economico per il cartellino, evitando di perdere il giocatore a zero in futuro, mentre a Salah spetterebbe la decisione finale su un contratto che si preannuncia faraonico.