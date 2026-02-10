Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie!

Published

9 minuti ago

on

By

Salah

Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie per strappare l’egiziano dai Reds! L’indiscrezione

Le strade di Mohamed Salah e del Liverpool sembrano destinate a separarsi. Il futuro del fuoriclasse egiziano, autentica leggenda di Anfield, potrebbe essere nella Saudi Pro League, con l’Al Ittihad pronto a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto rivelato da Footmercato, l’agente del giocatore è in trattative avanzate con la dirigenza del club di Gedda, segnando una svolta rispetto al passato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

A differenza della scorsa estate, quando il numero 11 dei Reds aveva declinato le offerte per restare in Premier League, oggi l’apertura al trasferimento è concreta. Le recenti tensioni vissute all’interno dell’ambiente inglese hanno spinto l’ex Roma a valutare seriamente l’addio. L’operazione soddisferebbe tutti: il club del Merseyside riceverebbe un ricco indennizzo economico per il cartellino, evitando di perdere il giocatore a zero in futuro, mentre a Salah spetterebbe la decisione finale su un contratto che si preannuncia faraonico.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto23 ore ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×