Salah svela: «Posso giocare fino a 40 anni, ecco la verità sull’Arabia Saudita. Restare al Liverpool? Ho già deciso quando ci sarà l’addio»

Le parole di Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool, sul suo futuro con la maglia dei Reds. Tutti i dettagli in merito

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato a ON Sports del suo futuro con la maglia dei Reds dopo una stagione che lo ha visto ancora protagonista.

RITIRO – «Smetterò di giocare quando avrò quella sensazione che mi farà capire di dover fare un passo indietro. Ma se mi chiedete la mia opinione, penso che potrei giocare fino a 39 o 40 anni. Poi se prima sentissi di voler smettere, smetterei. Ho raggiunto molti traguardi».

OFFERTE DALL’ARABIA SAUDITA – «Era una buona opportunità per me, se non avessi rinnovato con il Liverpool sarebbe successo. I miei rapporti con i dirigenti della Saudi Pro League sono molto buoni, abbiamo parlato molto, e le trattative sono state serie”. Infine sul futuro: “Non so cosa succederà, ma sono felice qui a Liverpool e resterò qui per i prossimi due anni. Poi vedrò cosa farò».