Salah: «Il Liverpool sa che voglio restare. Non chiedo una cifra folle». Le dichiarazioni dell’attaccante dei Reds

Impegnato in Coppa d’Africa con l’Egitto, Salah ha parlato del suo futuro col Liverpool a GQ.

Le sue parole: «Voglio restare, ma questo non è nelle mie mani, è nelle loro. Loro sanno cosa voglio. Non sto chiedendo una cifra folle. Il fatto è che quando chiedi qualcosa e loro ti mostrano che possono darti qualcosa è perché apprezzano quello che hai fatto per il club. Sono qui da cinque anni ormai. Conosco molto bene il club. Amo i tifosi. I tifosi mi amano».