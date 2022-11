Salernitana, avanti tutta per Dia: riscatto anticipato ma le inglesi pressano

Iervolino convinto da Dia: la Salernitana prepara il riscatto ma dalla Premier League si muovono le pretendenti

Dia a Salerno ha convinto tutti e il club campano ora accelera. Per acquistarlo dovranno essere versati 12 milioni nelle casse del Villareal, una cifra inferiore rispetto al reale valore del giocatore che nel frattempo è finito nel mirino di vari club inglesi.

L’attaccante che sarà in azione nel Mondiale in queste settimane, non partirà a gennaio nemmeno davanti a una grande offerta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.