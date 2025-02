Salernitana, Cerri: «Non vogliamo retrocedere. Breda? Quelle voci sono vergognose…»

Le parole di Alberto Cerri, attaccante della Salernitana, sul momento complicato della squadra campana in Serie B. Tutti i dettagli

Alberto Cerri ha parlato al Corriere dello Sport del momento della Salernitana.

COSA SERVE ORA – «Lavoro, compattezza, identità e leadership, che tutti dobbiamo mettere di più in campo. Sappiamo dove stiamo sbagliando, ma stiamo provando a rimediare col lavoro e daremo risposte».

PERCHE’ QUESTA SITUAZIONE – «Contro il Frosinone non siamo stati bravi ad adattarci al momento della gara. Ma nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione. C’era il rischio di crollare. Noi, invece, alla fine avremmo meritato di vincere. È fondamentale leggere ogni momento della partita e interpretarlo nel modo più giusto. Col Frosinone, all’inizio abbiamo finito per fare la gara per loro, ma siamo stati bravi a non subire il 2º gol. Poi siamo riusciti a mettere a posto delle cose, come andarli a prendere più alti con coraggio».

PRENDERE IN MANO LA SQUADRA – «Non c’è un solo leader, tutti devono esserlo, io in primis. Ci sono tante partite da giocare e tanti punti in palio. Siamo arrabbiati e possiamo farcela. È vero, ho un certo carattere, mi piace raccogliere le sfide con entusiasmo e positività. Per questo sono qui: la classifica non mi ha spaventato. Non mollo. E penso di parlare a nome di tutti».

RAPPORTO CON BREDA – «Pulito, normale. È vergognoso che circolino voci incontrollate su una presunta disarmonia col mister. Se fosse così, certe reazioni di squadra non ci sarebbero. Queste cose fanno male all’ambiente Salernitana e ci fanno sorridere. Siamo uniti e compatti».

CREDETE ALLA SALVEZZA? – «Da non dormirci la notte. Nessuno di noi vuole retrocedere, una macchia in carriera».