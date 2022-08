Salernitana, De Sanctis: «Arriveranno 3 o 4 giocatori, Piatek nome appetibile»

Il Direttore Sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha fatto il punto della situazione alla vigilia dell’inizio della stagione

Conferenza stampa in casa Salernitana, con il ds Morgan De Sanctis che ha parlato in chiave calciomercato. Ecco le sue parole:

MERCATO – «Penso che fino a questo momento sia stato fatto un buon lavoro da parte del club. Andava migliorata la squadra della scorsa stagione e sono stati fatti otto acquisti di cui sette a titolo definitivo. Sono stati investititi oltre venti milioni di euro e sono arrivati giocatori giovani con un bel presente e grande prospettiva. Sappiamo che la rosa deve essere ancora completata ma non mi faccio prendere dall’ansia. Sicuramente arriveranno tre o quattro giocatori poi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita. Il mister non si deve preoccupare perché sa quello che abbiamo fatto fino ad ora e quello che sarà fatto. Su Mazzocchi sono stato chiarissimo: vogliamo tenerlo e c’è una offerta. Domani non giocherà per un problema muscolare. Ha avuto un risentimento agli adduttori e si è fermato La società ha riconosciuto il suo valore e gli ha proposto un adeguamento del contratto pur avendogli garantito un triennale importante pochi mesi fa. Piatek sfumato? No, potrebbe essere un nome ancora appetibile per la Salernitana. Chi arriverà? Due centrocampisti, un difensore e un attaccante. Poi ci regoleremo in base alle uscite».