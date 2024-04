Salernitana, nuovo caso Dia: Iervolino infuriato

In casa Salernitana sta diventando sempre più un caso la situazione attorno a Boulaye Dia dopo l’intervista rilasciata e non autorizzata

Il club, con Iervolino in prima linea, è infuriato con il giocatore e starebbe meditando una dura punizione. Secondo quanto riportato da Cronache di Salerno, potrebbe esserci una multa pari al15% dello stipendio mensile e in più il presidente potrebbe tenere Dia, vista la sua situazione contrattuale, anche in Serie B (pur senza giocare).