Salernitana, Gyomber: «Per la salvezza ci crediamo ancora. Juventus? Faremo bene»

Norbert Gyomber, difensore della Salernitana, ha parlato ai microfoni de Il Mattino sulla situazione dei campani e sulla salvezza. Le sue parole:

SALVEZZA – «Ci credo e ci credono anche tutti i miei compagni. Finché l’aritmetica non ci dirà il contrario lotteremo. Abbiamo giocato contro un ottimo avversario e fino alla fine ci abbiamo provato. Non ci manca molto per fare l’ultimo passo. Dobbiamo riuscire a vincere, sabato abbiamo avuto la conferma che la squadra c’è. Serve avere più cattiveria sia in fase offensiva ma anche in quella difensiva».

SABATINI – «Mi prese a Catania e mi portò alla Roma, mi ha fatto piacere ritrovarlo. Il nostro rapporto è buono, c’è stima anche se io non sono portato a socializzare tanto per carattere».

JUVENTUS – «Possiamo fare una grande prestazione. La nostra mentalità deve essere che dobbiamo giocarcela con tutti. Non possiamo fare calcoli soprattutto per la lotta salvezza».

DZEKO – «Tra gli attaccanti forti con cui ho giocato dico Dzeko, ma penso anche a Scamacca, lui farà strada».