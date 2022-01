Salernitana, rivoluzione in atto con Iervolino-Sabatini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è in atto una vera e propria rifondazione alla Salernitana: con Iervolino e Sabatini inizia il mercato

Può iniziare il mercato della Salernitana con il duo Iervolino-Sabatini. Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione tra i campani tra entrate e uscite.

Per la porta piace Sepe del Parma, interessano anche Sprocati e Laurini. In mezzo al campo ancora Baselli è il nome in cima alla lista. In avanti le suggestioni sarebbero Perotti e Falco. Due nomi importanti da inserire nella rosa. A riferirlo il Corriere dello Sport.