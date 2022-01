Salernitana, Iervolino: «Serve coesione per ristorare il calcio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato della situazione Covid nel mondo del calcio italiano: le dichiarazioni

In collegamento con 90′ minuto è intervenuto il presidente della Salernitana Danilo Iervolino.

DICHIARAZIONI – «Non fermare il calcio solo per una questione economica mi sembra strano. Perdere soldi per mettere tutti in sicurezza si può fare. Bisogna cambiare e migliorarsi. Il calcio deve ritrovare serenità e bisogna limitare gli assembramenti. Lo stadio vuoto vuol dire meno energia, bisogna trovare un punto di equilibrio. I presidenti devono essere coesi e capire come ristorare questa industria».