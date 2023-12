Salernitana, Inzaghi: «Mi auguro i ragazzi diano tutto per i tifosi»

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna

LE PAROLE – «Voglio vedere tutto quello visto con la Lazio e niente di quello con la Fiorentina. Per battere un Bologna così forte ci vuole la partita perfetta. Ci siamo preparati bene come sempre, poi il campo dimostrerà il nostro valore. Mi auguro per i tifosi che i ragazzi diano tutto».