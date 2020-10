Claudio Lotito, presidente della Salernitana, ha lanciato una nuova provocazione ai tifosi granata: le sue dichiarazioni

TIFOSI – «Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. I tifosi facessero i tifosi, il presidente facesse il presidente. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tifare la squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai ai tifosi di sostituirsi alla società».

PRIMO POSTO IN SERIE B – «Sicuramente la squadra ha dimostrato di essere compatta, determinata, volitiva e tonica. Questa squadra ha qualità tecniche ma anche “cazzimma”, come si dice a Napoli. Ci sono le condizioni per fare un ottimo campionato. Bisogna giocare tutte le partite ma sono molto soddisfatto della prestazione e spero che la squadra prosegua su questa linea”.