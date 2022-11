Salernitana, Nicola: «Oggi inadeguati. Non mi sento in discussione»

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha analizzato la sconfitta dei campani contro il Monza. Le sue dichiarazioni

Le parole di Davide Nicola nella conferenza post Monza Salernitana:

ANALISI – “Inadeguato il nostro primo tempo, abbiamo perso tutti i contrasti. Le scelte di formazione sono state dettate dal fatto che abbiamo giocato tre partite in una settimana. Abbiamo successivamente provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo ma non è andata bene. I cambi erano già previsti per mantenere la competitività necessaria. C’era anche un pò di stanchezza. Noi abbiamo fatto 15 partite con un certo numero di calciatori e sostanzialmente la formazione iniziale era la migliore che potessi schierare in questo momento. Detto questo contro il Monza siamo mancati nella personalità, non abbiamo avuto coraggio nel proporre gioco ed abbiamo perso troppi contrasti”.

POSIZIONE – “Io non mi sento in discussione, vedo la classifica ed i punti fatti e credo che non sono in discussione. Personalmente sono ambizioso e mi metto sempre in discussione. In 15 partite vedo le prestazioni ed i punti, poi ci sono anche alcuni passaggi a vuoto. Sono cosciente di questo ma vado avanti”.