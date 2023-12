Salernitana, pugno duro di Iervolino: «C’è chi non ama la squadra»

Le parole di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, molto dure contro il gruppo, accusato di non amare la piazza e il club

Ultima in classifica e con la difficile trasferta di Bergamo di lunedì, il momento è molto delicato in casa Salernitana. Oltre alle posizioni precarie del ds De Sanctis e del tecnico Inzaghi, ieri in conferenza stampa il presidente Iervolino se l’è presa anche con calciatori e tifoseria. Di seguito le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport.

SQUADRA – «I problemi si annidano in un ambiente lacerato, la squadra non ha voglia di sudare, ci sono fazioni, giocatori che non amano Salerno e la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove, per me sono gli unici responsabili. Devono prendersi le loro responsabilità, giocare a Salerno per la voglia di farlo o per la paura perché, sportivamente parlando, potrebbe essere la loro tomba. Avrò pugno durissimo».

TIFOSI – «Li ritengo offensivi e minacciosi, non me li aspettavo. Ho sempre rispettato tutti, domenica non potevo incontrarli perché mio figlio era spaventato e dovevo pensare alle soluzioni da prendere per la squadra. Avrei voluto farlo, ora non più».