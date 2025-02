Salernitana, Valentini: «Fiducia in Breda, smentisco le voci! Le difficoltà dipendono da questo fattore. Sul futuro…»

Le parole di Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, sul momento della squadra campana in Serie B. Tutti i dettagli

Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato a Il Mattino del momento della squadra campana in Serie B.

MOMENTO – «Stiamo seguendo un percorso, come un paziente in cura: ci sono alti e bassi, nella norma. L’unica partita che mi è davvero rimasta sullo stomaco è stato il primo tempo contro la Carrarese».

PERCHE’ TANTE DIFFICOLTA’ – «L’80% delle squadre di Serie B sono le stesse dell’anno scorso. La Salernitana, invece, è stata rivoluzionata in estate e trasformata di nuovo a gennaio. I passaggi a vuoto dipendono dalla mancanza di amalgama. Contro il Frosinone, nel primo tempo loro sono stati superiori ma hanno concretizzato con un solo gol e un’altra occasione. Noi, nel secondo tempo, abbiamo segnato e tirato molte volte. La nostra non è stata solo una reazione di nervi e orgoglio, ma anche di lucidità e idee. La squadra corre tanto: è un buon segno».

BREDA – «Smentisco tutto, è solo gossip. Il gruppo è sano, compatto, si aiuta. Gli ostacoli sono gli avversari e i nostri errori. Durante una partita ce ne sono più d’una: conta sapersi adattare. Ripeto: non è mia abitudine sparare a zero. Gli do fiducia e lo proteggo. Bisogna togliersi dalla testa l’idea che un nuovo allenatore significhi vittorie automatiche. A Breda non è stato chiesto questo. Il nostro obiettivo è arrivare freschi e salvi il 9 maggio».

CLASSIFICA E FUTURO – «Siamo a tre punti dalla salvezza diretta. Il 2 gennaio, quando siamo arrivati, eravamo ultimi. Io ho firmato per sei mesi, senza clausole. Ho un accordo verbale con la proprietà, che per me vale più di mille firme».